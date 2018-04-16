Студенты-бюджетники отработают обучение в вузе

С этой идеей выступил депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов . Он предлагает обязать обучавшихся за счет государства студентов работать по специальности в госкомпаниях, в уставном капитале которых присутствует не менее 50% доли государства.

Если обучение проходило по программам бакалавриата, то отработка составит не менее четырех лет. Пять лет будут работать обучившиеся по программам специалитета. И не менее шести лет, если обучение проходило по магистратуре.

Выпускников, не исполнивших обязательства, депутат предлагает обязать возместить в полном объеме в федеральный бюджет расходы на их обучение.

МЧС, Закон стимулирует госорганы «планировать государственный заказ на специалистов своих отраслей». Речь об остальных министерствах и ведомствах, кроме Минобороны МВД , службы ФСБ ФСО , которые уже это планирует.

Вострецов также считает, что сотрудничество работодателей и вузов необходимо, чтобы сократить безработицу среди выпускников.

— Полагаю, что государство и работодатели будут заинтересованы, если гражданину его обучение будет оплачивать государство, а работодатель обязан будет предоставить место работы, на котором выпускник должен будет отработать не менее 4-6 лет, — резюмировал он.