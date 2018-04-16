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Студенты-бюджетники отработают обучение в вузе
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Студенты-бюджетники отработают обучение в вузе 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
С этой идеей выступил депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов. Он предлагает обязать обучавшихся за счет государства студентов работать по специальности в госкомпаниях, в уставном капитале которых присутствует не менее 50% доли государства.
Если обучение проходило по программам бакалавриата, то отработка составит не менее четырех лет. Пять лет будут работать обучившиеся по программам специалитета. И не менее шести лет, если обучение проходило по магистратуре.
Выпускников, не исполнивших обязательства, депутат предлагает обязать возместить в полном объеме в федеральный бюджет расходы на их обучение.
Закон стимулирует госорганы «планировать государственный заказ на специалистов своих отраслей». Речь об остальных министерствах и ведомствах, кроме Минобороны, МЧС, МВД, службы ФСБ и ФСО, которые уже это планирует.
Вострецов также считает, что сотрудничество работодателей и вузов необходимо, чтобы сократить безработицу среди выпускников.
— Полагаю, что государство и работодатели будут заинтересованы, если гражданину его обучение будет оплачивать государство, а работодатель обязан будет предоставить место работы, на котором выпускник должен будет отработать не менее 4-6 лет, — резюмировал он.
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