Челябинские девятиклассники опробовали новый вид экзамена по русскому языку

Выпускники девятых классов школ Челябинской области приняли участие в апробации итогового собеседования по русскому языку, сообщают в региональном министерстве образования

Школьникам нужно было прочитать текст о выдающемся человеке, затем пересказать его с привлечением дополнительной информации, высказаться по одной из тем и побеседовать с экзаменатором. На подготовку и сдачу задания отводится 15 минут.

«Итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников вводится для проверки навыков устной речи у школьников. В этом году оно проходит в апробационном режиме. В связи с этим его результаты не повлияют на допуск к государственной итоговой аттестации. Планируется, что уже в следующем — 2018/2019 — учебном году итоговое собеседование станет допуском девятиклассников к итоговой аттестации», — отметила начальник Управления начального, основного и среднего общего образования регионального минобра Елена Тюрина

Добавим, что в собеседовании помимо экзаменатора участвует эксперт, который оценивает ответ ученика, также ведётся аудиозапись. За выполнение задания школьники могут получить «зачет» или «незачет».