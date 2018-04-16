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Челябинские девятиклассники опробовали новый вид экзамена по русскому языку
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Челябинские девятиклассники опробовали новый вид экзамена по русскому языку 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Выпускники девятых классов школ Челябинской области приняли участие в апробации итогового собеседования по русскому языку, сообщают в региональном министерстве образования.
Школьникам нужно было прочитать текст о выдающемся человеке, затем пересказать его с привлечением дополнительной информации, высказаться по одной из тем и побеседовать с экзаменатором. На подготовку и сдачу задания отводится 15 минут.
«Итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников вводится для проверки навыков устной речи у школьников. В этом году оно проходит в апробационном режиме. В связи с этим его результаты не повлияют на допуск к государственной итоговой аттестации. Планируется, что уже в следующем — 2018/2019 — учебном году итоговое собеседование станет допуском девятиклассников к итоговой аттестации», — отметила начальник Управления начального, основного и среднего общего образования регионального минобра Елена Тюрина.
Добавим, что в собеседовании помимо экзаменатора участвует эксперт, который оценивает ответ ученика, также ведётся аудиозапись. За выполнение задания школьники могут получить «зачет» или «незачет».
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