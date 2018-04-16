Школьный стандарт

Широкое обсуждение проекта новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) пройдет в мае-июне этого года. Работа над новыми стандартами образования продолжалась больше года. Глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что в этот процесс будет вовлечено максимальное количество экспертов, заинтересованных в развитии нашего образования, с обязательным привлечением депутатского корпуса. Сегодня школьники учатся по стандартам, принятым в начале 2010-х годов.

«Они уже не соответствуют тем реалиям, которые сложились в последние годы. ФГОС успели устареть, пока их разрабатывали и внедряли, — говорит заслуженный учитель России , преподаватель истории в ГБОУ г. Москвы «Школа № 2045» Александр Снегуров. — В существующую модель образования заложены очень высокие цели. С одной стороны, это хорошо, но с другой, требования и к преподавателям, и к ученикам чрезмерно завышены, нагрузка очень высокая».

Изменение стандартов критикуют за якобы строгие рамки для учителей и отсутствие вариативности образования. На самом деле обсуждаемый проект предполагает, что не менее 70% от основной образовательной программы составит ее обязательная часть. Остальные 30% останутся на усмотрение самих учителей. «Это правильно, — комментирует проект ФГОС Александр Снегуров. — Базовая программа должна превышать дополнительную, и она должна быть без лишнего усложнения и идеализации. К сожалению, даже 30% может быть много: большинство педагогов не готовы к творческому подходу, они хотят учить детей по шаблонам, которые для них являются спасательным кругом. Для хорошего же учителя 30% для авторской части программы вполне достаточно».

Немало опрошенных учителей считают, что должны быть единые для всех школ стандартизированные программы. В начале 2010-х годов, когда приняли нынешнее поколение стандартов, из них исключили предметность. Это привело к тому, что качество образования стало снижаться, а единое образовательное пространство постепенно разрушаться. Так, если говорить о литературе, то в одной школе пьесу Фонвизина «Недоросль» могут изучать в 8-м классе, а в другой школе — в 9-м. «Если раньше изучались сначала обыкновенные дроби, а уже потом десятичные, то теперь в некоторых школах этот порядок изменили, — констатирует народный учитель РФ, преподаватель математики в ГБОУ г. Москвы „Школа № 67“ Леонид Звавич. — В этом смысле стандарты должны быть единые не только в математике, но по другим дисциплинам».

Новые ФГОС Министерства образования также потребуют и серьезной работы над учебниками. Александр Снегуров уверен, что количество учебников и программ обучения необходимо сокращать: «Во многих учебниках находятся ошибки, видна некачественная редакторская работа, издатели экономят на иллюстрациях и качестве бумаги».

Для соответствия школьной литературы новым стандартам потребуется переработать всю школьную литературу. «Все учебники будут доработаны, но содержательное ядро в них сохранится», — отмечает один из разработчиков новых ФГОС и автор учебников в издательстве «Русское слово» Сергей Зинин . «Никто не откажется от „Капитанской дочки“, „Дубровского“ или » Тараса Бульбы ». Ломать традиции российского образования никто не планирует. ФГОС — это не революция, а эволюция», — успокоил Зинин.

«Новые ФГОС разрабатываются с учетом того, что в сегодняшнем мире ученику необходимо уметь ориентироваться в большом информационном потоке, анализировать информацию из различных источников и развивать творческое воображение, критическое мышление», — говорит учитель истории МБОУ г. Мытищи «СОШ №27» Нина Данилина, — и задача педагога — расширять мыслительные способности ученика».

Учителя отмечают, что на внедрение и адаптацию новых образовательных стандартов нужно заложить достаточно времени. Согласна с их мнением и министр образования Ольга Васильева: «Принятие новых стандартов не сиюсекундная история, эта стыковка будет значительно больше двух лет».

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