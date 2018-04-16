В Филадельфии открылся Китайско-американский саммит Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете 2018

Филадельфия, 15 апреля / Синьхуа / — 14 апреля в городе Филадельфия / США / открылся Китайско-американский саммит Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете 2018 года. Участники встречи подчеркивали, что сегодня Китаю и США надлежит действовать сообща, только это принесет благо народам двух стран и всего мира. На фото от 14 апреля — выступление на церемонии открытия ректора Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете Джеффри Гарретта. (Синьхуа/Ван Ин)

Филадельфия, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля в городе Филадельфия /США/ открылся Китайско-американский саммит Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете 2018 года. Участники встречи подчеркивали, что сегодня Китаю и США надлежит действовать сообща, только это принесет благо народам двух стран и всего мира. На фото от 14 апреля — выступление на церемонии открытия ректора Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете Джеффри Гарретта. (Синьхуа/Ван Ин)

Филадельфия, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля в городе Филадельфия /США/ открылся Китайско-американский саммит Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете 2018 года. Участники встречи подчеркивали, что сегодня Китаю и США надлежит действовать сообща, только это принесет благо народам двух стран и всего мира. На фото от 14 апреля — выступление на церемонии открытия ректора Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете Джеффри Гарретта. (Синьхуа/Ван Ин)