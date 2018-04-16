Ещё
В Филадельфии открылся Китайско-американский саммит Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете 2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Филадельфии открылся Китайско-американский саммит Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете 2018 

ИА Синьхуа 27 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Филадельфия, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля в городе Филадельфия /США/ открылся Китайско-американский саммит Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете 2018 года. Участники встречи подчеркивали, что сегодня Китаю и США надлежит действовать сообща, только это принесет благо народам двух стран и всего мира. На фото от 14 апреля — выступление на церемонии открытия ректора Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете Джеффри Гарретта. (Синьхуа/Ван Ин)
Филадельфия, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля в городе Филадельфия /США/ открылся Китайско-американский саммит Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете 2018 года. Участники встречи подчеркивали, что сегодня Китаю и США надлежит действовать сообща, только это принесет благо народам двух стран и всего мира. На фото от 14 апреля — выступление на церемонии открытия ректора Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете Джеффри Гарретта. (Синьхуа/Ван Ин)
Филадельфия, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля в городе Филадельфия /США/ открылся Китайско-американский саммит Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете 2018 года. Участники встречи подчеркивали, что сегодня Китаю и США надлежит действовать сообща, только это принесет благо народам двух стран и всего мира. На фото от 14 апреля — выступление на церемонии открытия ректора Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете Джеффри Гарретта. (Синьхуа/Ван Ин)
ИА Синьхуа: последние новости
В Китае опубликована первая шкала уровней владения английским языком Учащиеся начальной школы в провинции Хэбэй изучают роботов В Тбилиси состоится конкурс "Что мы знаем о Китае?"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Франции выдвинул обвинение РФ424
СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ15
Эксперты обрадовали россиян180
«Весь мир должен учиться у Украины»46
Китай бросил вызов США263
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение