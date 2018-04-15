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Мастер-классы по чтению прошли в Одинцове
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Мастер-классы по чтению прошли в Одинцове 

Газета.Ru 2 часа назад
Мастер‐классы по чтению для преподавателей и библиотекарей со всей России прошли в одинцовском кампус МГИМО, передает телеканал «360».
Организатор таких мастер-классов — Русская ассоциация чтения. В одинцовском кампусе МГИМО собрались педагоги, специалисты в сфере научных исследований, в области психологии и коррекционной педагогики. Также важная часть лекций отводится и работе библиотек.
В век цифровых технологий важно не только научить детей читать, но и правильно фильтровать и запоминать информацию. Ведь тексты, которые они смотрят в интернете, зачастую написаны не литературным русским языком, а жаргонизмами и сокращенными фразами.
Мастер-классы шли 2 дня, после чего все педагоги разъехались по своим школам. И теперь будут прививать ученикам не только любовь к чтению, но и правильные навыки усвоения материала.
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