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Более 600 курсантов Военной академии МТО приняли участие в акции «Тотальный диктант — 2018»
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Более 600 курсантов Военной академии МТО приняли участие в акции «Тотальный диктант — 2018» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Командование Военной академии МТО традиционно поддерживает образовательные проекты, связанные с историей родной страны и грамотностью.
Курсанты Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва и её филиалов приняли участие в масштабном всероссийском общественном проекте «Тотальный диктант — 2018».
Всего знания русского языка смогли проверить более 600 курсантов разных курсов, в том числе и курсанты специальных факультетов, прошедшие практический курс русского языка перед началом обучения в военном ВУЗе. Помимо этого, к написанию диктанта присоединились преподаватели кафедр и офицеры командования институтов.
Командование Военной академии МТО традиционно поддерживает образовательные проекты, связанные с историей родной страны и грамотностью. Так и в этот раз, следуя девизу проекта «Писать грамотно — модно», перед началом диктанта на каждой площадке было зачитано обращение начальника академии генерал-лейтенанта Андрея Топорова, в котором он отметил, что офицер российской армии должен знать не только теорию и практику военного дела, но и быть грамотным.
По завершению диктанта курсанты выразили уверенность в том, что участие в подобного рода мероприятиях позволяет не только проверить свои знания родного языка, но и значительно расширить свой лексикон.
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