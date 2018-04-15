Во дворе школы в Донецкой области нашли гранату

Сотрудница школы села Кондратовка, которое расположено в подконтрольной Киеву зоне Донецкой области, проводила уборку территории и обнаружила среди мусора гранату, сообщает телеканал «360».

Сотрудники полиции оцепили школьный двор, чтобы оградить прохожих от возможных рисков, связанных со взрывным устройством. Позже специалисты объявили о том, что граната была без заряда.

Полицейские осмотрели здание школы и прилегающую территорию, но не нашли других подозрительных предметов. О том, как элемент ручной противопехотной гранаты оказался возле учебного заведения, не сообщается.