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Во дворе школы в Донецкой области нашли гранату
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Во дворе школы в Донецкой области нашли гранату 

Газета.Ru 2 часа назад
Сотрудница школы села Кондратовка, которое расположено в подконтрольной Киеву зоне Донецкой области, проводила уборку территории и обнаружила среди мусора гранату, сообщает телеканал «360».
Сотрудники полиции оцепили школьный двор, чтобы оградить прохожих от возможных рисков, связанных со взрывным устройством. Позже специалисты объявили о том, что граната была без заряда.
Полицейские осмотрели здание школы и прилегающую территорию, но не нашли других подозрительных предметов. О том, как элемент ручной противопехотной гранаты оказался возле учебного заведения, не сообщается.
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