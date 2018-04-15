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Кафедра иностранных языков ВмедА провела 15 научно-практическую конференцию «Обсуждение проблем медицины на иностранных языках»
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Кафедра иностранных языков ВмедА провела 15 научно-практическую конференцию «Обсуждение проблем медицины на иностранных языках» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Основная цель проведения таких конференций-совершенствование уровня владения иностранными языками при обсуждении профессиональной медицинской и военно-медицинской тематики.
В работе конференции приняли участие курсанты факультетов подготовки врачей для МО, студенты 1-2 курсов гражданского факультета, курсанты 2 курса факультета среднего профессионального образования, ординаторы факультета руководящего медицинского состава, а также слушатели спецфакультета.
Основная цель проведения таких конференций-совершенствование уровня владения иностранными языками при обсуждении профессиональной медицинской и военно-медицинской тематики. Но если обучающиеся младших курсов готовят свои первые публичные выступления на иностранных языках, то старшие курсы, а также ординаторы во время таких конференций уже совершенствуют практику публичных выступлений для того, чтобы в дальнейшем участвовать с докладами на различных международных конференциях.
Круг тем, представленных в докладах на английском и немецком языках был достаточно широк. Участники конференции затронули актуальные вопросы, связанные с профилактикой и лечением сердечных заболеваний и заболеваний дыхательной системы, онкологией, псориазом и др. Все выступления сопровождались яркими наглядными презентациями.
Студенты 7 факультета и слушатели 5 факультета приняли участие в викторине на иностранном языке, вопросы которой затрагивали предметы естественнонаучных кафедр, а также темы, которые осваиваются обучающимися в ходе занятий на кафедрах фундаментальной медицины. Главная цель конференции была успешно достигнута: она позволила всем участникам проявить свои способности и продемонстрировать практические навыки и умения владения иностранным языком для решения коммуникативных задач в профессиональной и научной деятельности. Преподаватели, в свою очередь имели возможность скорректировать и наметить новые формы научно-методической работы в решении прикладных задач преподавания иностранных языков в неязыковом вузе.
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