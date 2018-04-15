В Китае опубликована первая шкала уровней владения английским языком

Пекин, 15 апреля / Синьхуа / — Министерство образования и Государственный рабочий комитет по языку и письменности КНР совместно опубликовали первую в Китае шкалу оценки уровня владения английским языком.

Данная шкала предусматривает три крупных уровня владения английским языком — базовый, средний и продвинутый, которые делятся в общей сложности на девять подуровней.

Данные стандарты были разработаны на основе трехлетних исследований и собранных обширных данных, они вступят в силу 1 июня этого года.

В документе перечислены детальные критерии по грамматике, произношению, аудированию, устной речи, чтению, письму, устному и письменному переводу и др.

По мнению экспертов, данная шкала позволит китайским студентам и преподавателям более точно и эффективно оценивать результаты изучения английского языка. -0-