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В Керчи постоят новую школу
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В Керчи постоят новую школу 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Для керченской школы-гимназии № 2 им. В. Короленко будет построено новое здание по всем современным требованиям. Такое решение приняли родители учащихся.
Как сообщил в эфире НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, вопрос о дальнейшей судьбе этого учебного учреждения находится на контроле Главы Республики. Правительство Крыма поставило четкую задачу — останется школа в старом здании или перейдет полным составом в новое построенное должны определить родители учащихся.
При рассмотрении вопроса о реставрации фасада старинного здания от комиссии из администрации Президента РФ последовало предложение о передаче исторически ценного объекта в Государственный комитет по охране культурного наследия при условии, что из федерального бюджета будут выделены средства на строительство новой современной школы на 800 мест. В свою очередь, проектная фирма презентовала проект нового учебного здания.
По итогам родительского голосования 101 человек проголосовал за строительство нового здания для школы, а 25 высказались против.
Переезд в новое здание запланирован на конец 2019 года. Кроме того, в июне будет проведена экспертиза проекта реставрации, , после чего через тендер будет определен подрядчик.
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