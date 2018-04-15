В Керчи постоят новую школу

Для керченской школы-гимназии № 2 им. В. Короленко будет построено новое здание по всем современным требованиям. Такое решение приняли родители учащихся.

Как сообщил в эфире НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, вопрос о дальнейшей судьбе этого учебного учреждения находится на контроле Главы Республики. Правительство Крыма поставило четкую задачу — останется школа в старом здании или перейдет полным составом в новое построенное должны определить родители учащихся.

При рассмотрении вопроса о реставрации фасада старинного здания от комиссии из администрации Президента РФ последовало предложение о передаче исторически ценного объекта в Государственный комитет по охране культурного наследия при условии, что из федерального бюджета будут выделены средства на строительство новой современной школы на 800 мест. В свою очередь, проектная фирма презентовала проект нового учебного здания.

По итогам родительского голосования 101 человек проголосовал за строительство нового здания для школы, а 25 высказались против.

Переезд в новое здание запланирован на конец 2019 года. Кроме того, в июне будет проведена экспертиза проекта реставрации, , после чего через тендер будет определен подрядчик.