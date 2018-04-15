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Вологодские семьи сразились в «мультипликационной битве умов»
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Вологодские семьи сразились в «мультипликационной битве умов» 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Семейные интеллектуальные бои в рамках проекта «Мы — вологжане» прошли в Вологде. Темой состязания умов стали сказки и мультфильмы. За победу сразились 42 команды — учащиеся городских школ совместно с родителями.
Команды по 10 человек поделили на три звена в зависимости от возраста детей. Участники выполняли задания на знание известных героев, отвечали на вопросы по сказкам, отгадывали мелодии из мультфильмов.
Победителями в начальном звене (1-4 классы) стала команда «Удача» из школы № 33. В среднем звене (5-8 классы) лидировали участники команды «За нашу школу» также из 33-й школы. Среди старшеклассников (9-11 класс) лучшими стали ученики школы № 9.
«Мероприятие прошло в дружеской атмосфере, все участники активно отвечали на вопросы и выполняли задания. Такие игры способствуют сплочению родителей и детей, а также учащихся городских школ», — отметила менеджер МЦ «ГОР. СОМ 35» Юлия Другашкова.
Интеллектуальная битва, организованная МЦ «ГОР. СОМ 35» при поддержке городских властей, прошла на базе Дворца творчества детей и молодежи.
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