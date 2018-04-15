Из орловской школы не смогли уволить учителя без образования 

Новодеревеньковский районный суд Орловской области решил признать незаконным увольнение одного из учителей Малиновской средней общеобразовательной школы. Женщину должны восстановить на работе. Кроме того, с учреждения взыскали средний заработок за время вынужденного прогула.
Орловчанка училась в ОГУ. В 1987 году перевелась на заочное отделение и пошла работать в школу, но в 1999 году была отчислена из вуза. При этом до 30 января 2018 года она продолжила трудиться в должности воспитателя группы продленного дня и учителя начальных классов. Внезапно чиновники вспомнили, что к работе могут допускаться только лица, имеющие соответствующее образование и профессиональную подготовку. Женщину уволили на основании предписания департамента профильного департамента Орловской области.
В суде она напомнила, что проходила различные курсы повышения квалификации. Работодатель никогда не предъявлял претензий к качеству ее деятельности. Кроме того, в 2012 году специальной комиссией ей была присвоена первая квалификационная категория по должности учитель. Решения о несоответствии занимаемой должности отсутствуют.
Суд поддержал стремление женщины вернуться к преподаванию. В решении указано, что ранее к квалификации педагогических работников требования к профилю полученного образования не предъявлялись. Новый порядок вступил в силу в 2010 году и обратной силы не имеет.
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