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Из орловской школы не смогли уволить учителя без образования
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Из орловской школы не смогли уволить учителя без образования 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Новодеревеньковский районный суд Орловской области решил признать незаконным увольнение одного из учителей Малиновской средней общеобразовательной школы. Женщину должны восстановить на работе. Кроме того, с учреждения взыскали средний заработок за время вынужденного прогула.
Орловчанка училась в ОГУ. В 1987 году перевелась на заочное отделение и пошла работать в школу, но в 1999 году была отчислена из вуза. При этом до 30 января 2018 года она продолжила трудиться в должности воспитателя группы продленного дня и учителя начальных классов. Внезапно чиновники вспомнили, что к работе могут допускаться только лица, имеющие соответствующее образование и профессиональную подготовку. Женщину уволили на основании предписания департамента профильного департамента Орловской области.
В суде она напомнила, что проходила различные курсы повышения квалификации. Работодатель никогда не предъявлял претензий к качеству ее деятельности. Кроме того, в 2012 году специальной комиссией ей была присвоена первая квалификационная категория по должности учитель. Решения о несоответствии занимаемой должности отсутствуют.
Суд поддержал стремление женщины вернуться к преподаванию. В решении указано, что ранее к квалификации педагогических работников требования к профилю полученного образования не предъявлялись. Новый порядок вступил в силу в 2010 году и обратной силы не имеет.
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