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Определились победители фестиваля «Самарская студенческая весна» 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В воскресенье, 15 апреля в МТЛ «Арене» прошел гала-концерт самарской студвесны, сообщает правительство самарской области.
Фестиваль проводил в Самарской области с 27 марта по 15 апреля. В нем приняли участие более 1800 студентов из 13 вузов и двух ссузов Самарской области. Зрителями конкурсной программы фестиваля стали более 3500 человек. Звания лауреатов и дипломантов фестиваля в этом году получили 99 творческих номеров (44 лауреата и 55 дипломантов) из 185 представленных.
Победители:
I место — Самарский государственный экономический университет;
II место — Самарский государственный медицинский университет;
III место — Самарский государственный технический университет;
III место — Самарская государственная сельскохозяйственная академия.
Специальный приз:
Копытова Марина, лучшее инструментальное исполнение (Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики);
СТЭМ «Обойма ХТФ» номер «Театр Аутентичности» (Самарский государственный технический университет);
Коллектив «ТакаяПерспектива» видеоролик «Фух… » (Тольяттинский государственный университет);
Вокальная студия СамГМУ за исполнительское мастерство — Самарский государственный медицинский университет;
за мастерство коллективов — Самарский государственный экономический университет.
Участников ждет поездка на XXVI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», он пройдет с 15 по 20 мая в городе Ставрополь.
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