В одном из городов Башкирии оцепили школу

Нефтекамске 15 апреля около часа дня жители заметили несколько полицейских машин и скорых, подъехавших к школе № 13.

Учебное заведение оцепили, никого не впускали. Горожан также попросили держаться подальше, пока идет проверка. Полицейские уазики заполнили улицу Социалистическую.

— К нам поступил вызов от сторожа учебного заведения, который нашел рядом со школой сумку. — Пояснили в пресс-службе республиканского МВД . — Бесхозный предмет проверили, оказалось, что в сумке — забытые вещи.

Проверка заняла не больше 15 минут. В этот день в школе никого из персонала, и тем более учеников, не было. Завтра занятия будут идти по плану.