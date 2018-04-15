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В одном из городов Башкирии оцепили школу
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В одном из городов Башкирии оцепили школу 

ufa1.ru 4 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Нефтекамске 15 апреля около часа дня жители заметили несколько полицейских машин и скорых, подъехавших к школе № 13.
Учебное заведение оцепили, никого не впускали. Горожан также попросили держаться подальше, пока идет проверка. Полицейские уазики заполнили улицу Социалистическую.
— К нам поступил вызов от сторожа учебного заведения, который нашел рядом со школой сумку. — Пояснили в пресс-службе республиканского МВД. — Бесхозный предмет проверили, оказалось, что в сумке — забытые вещи.
Проверка заняла не больше 15 минут. В этот день в школе никого из персонала, и тем более учеников, не было. Завтра занятия будут идти по плану.
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