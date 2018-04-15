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Университет в Сан-Паулу запускает магистерскую программу по криптофинансам
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Университет в Сан-Паулу запускает магистерскую программу по криптофинансам 

BitCryptoNews 55 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Ведущий университет Бразилии Fundação Getúlio Vargas в Сан-Паулу запустил первую в стране программу подготовки магистров по направлению криптофинансов.
Программа будет готовить специалистов в области криптовалют и блокчейна. Координатор программы Ricardo Rochman объясняет: «Этот рынок испытывает острую потребность в детальной экспертизе и новых, молодых специалистах, которые будут его анализировать. Криптофинансы построены на фундаментальных экономических и финансовых понятиях, которые нужно обсудить, изучить и выучить». Поддерживая обучение основам цифровых валют и блокчейна, университет Fundação Getúlio Vargas следует общему тренду в Бразилии. Так, Университет Сан-Паулу добавил лекции по критофинансам в учебную программу факультета экономики еще в прошлом году. Разрабатывая свою магистерскую программу, бразильский университет ориентировался на лучший опыт ведущих мировых вузов. В качестве примеров блокчейн-образования преподаватели Fundação Getúlio Vargas рассматривали профильные курсы в Принстонском, Стэнфордском университетах, Школе юридических наук Нью-Йоркского университета, Калифорнийском университете в Беркли, Копенгагенском университете, Московском государственном университете и других образовательных учреждениях.
Как технологию блокчейн преподают в российских вузах. Читайте в нашем исследовании.
текст: Антон Кузнецов, фото: FGV/ Flickr
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