Телеведущая Яна Чурикова приехала в Новороссийск на встречу со школьниками

Телезвезда является сопредседателем Российского движения школьников. В гимназии №2 она встретилась с местными активистами движения.

"Я не случайно попала в Новороссийск . Просмотрев несколько десятков социальных роликов, изготовленных вашими ровесниками, ваш ролик я отметила особо", — призналась телеведущая.

Авторы ролика — группа школьников из Новороссийска. В своем видео они рассказали о том, что нужно просто делать добрые дела.