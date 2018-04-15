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Телеведущая Яна Чурикова приехала в Новороссийск на встречу со школьниками
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Телеведущая Яна Чурикова приехала в Новороссийск на встречу со школьниками 

АиФ-Кубань 46 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
Телезвезда является сопредседателем Российского движения школьников. В гимназии №2 она встретилась с местными активистами движения.
"Я не случайно попала в Новороссийск. Просмотрев несколько десятков социальных роликов, изготовленных вашими ровесниками, ваш ролик я отметила особо", — призналась телеведущая.
Авторы ролика — группа школьников из Новороссийска. В своем видео они рассказали о том, что нужно просто делать добрые дела.
Чурикова рассказала ребятам, как добиваться своей цели, как суметь почувствовать и понять, кем ты хочешь стать в будущем, о том, как публиковать свои новости в соцсетях и завоевывать аудиторию, и ответила на многочисленные вопросы школьников.
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