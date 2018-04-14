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Линь-Чжэн Юээ выразила надежду на размещение известных сянганских вузов в регионе «Большого залива» Гуандун-Сянган-Аомэнь
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Линь-Чжэн Юээ выразила надежду на размещение известных сянганских вузов в регионе «Большого залива» Гуандун-Сянган-Аомэнь 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сянган, 14 апреля /Синьхуа/ — Глава администрации САР Сянган Линь-Чжэн Юээ сегодня выразила надежду, что известные сянганские вузы смогут разместиться в регионе «Большого залива» Гуандун-Сянган-Аомэнь, чтобы оказать данному региону содействие в создании базы интернационализированного образования.
Линь-Чжэн Юээ на встрече с министром образования КНР Чэнь Баошэном подчеркнула, что индустрия образования Сянгана обладает преимуществами для развития.
Чэнь Баошэн отметил, что Министерство образования активно поддержит развитие сянганского образования, углубление обмена и сотрудничества внутренних районов Китая с Сянганом в области образования.
Делегация во главе с Чэнь Баошэном 12-14 апреля посетила Сянган. —0—
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