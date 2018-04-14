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Gap year: все плюсы и минусы
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Gap year: все плюсы и минусы 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Среди подростков все более популярной становится идея gap year — брать год перерыва перед поступлением в вуз. Поможет ли gap year определиться с выбором будущей профессии или навсегда закроет дверь в мир высшего образования?
Время на «перезагрузку»
Gap year дословно переводится как «разрыв» и «год». Это означает вырваться из привычного течения жизни и взять после окончания школы перерыв, чтобы отдохнуть, заняться делами и наконец понять, чему ты хочешь посвятить свою жизнь. На самом деле необязательно проводить целый год в поисках себя, иногда достаточно и двух недель, чтобы «перезагрузиться». Для старшего поколения желание молодежи взять паузу после окончания школы и не поступать в вуз может показаться проявлением лени и безответственности. На самом деле это не так. По статистике почти 60% россиян работают не по специальности. Обычно подросток в 11-м классе судорожно выбирает предметы, которые будет сдавать в конце года. Сдав ЕГЭ, он смотрит, в какой вуз может поступить. Многие, как правило, еще не представляют, чего ждать от дальнейшего обучения. Иногда подросток, мечтавший о конкретной профессии и целенаправленно готовившийся поступить в определенное учебное заведение, понял, что ошибся. В этот непростой период важно поддержать его, а не нагнетать обстановку. Решиться на gap year непросто, к тому же в России это не принято. В европейских странах и США, напротив, совершенно нормально относятся к gap year, и многие подростки вовсе не планируют становиться абитуриентами после выпускного. На Западе для тех, кто решил повременить с поступлением, есть множество программ, которые помогают с пользой провести свободный год и в то же время не потратить много денег. Они дают возможность устроиться на работу, пожить в другой стране. В России таких программ пока нет. Поэтому если ваш ребенок решил отложить поступление на год, ему потребуется помощь родителей, чтобы не «утонуть» во взрослых проблемах и не поддаться соблазну полностью отказаться от высшего образования.
План поступления
Прежде всего необходимо поговорить с подростком и взвесить все «за» и «против». Если он или она привели весомые доводы для gap year, то важно обсудить план действий на ближайший год и понять, чего в действительности хочет подросток. Может быть, он уже знает, куда хочет поступать, но решил набраться сил перед напряженными годами обучения, а может, только ищет себя. Важно, чтобы gap yearне прошел бесполезно, ведь время летит очень быстро. Стоит заранее договориться о финансовой стороне вопроса, поощрениях и наказаниях за отклонение от плана. Например, вы можете оплатить путешествие в Европу на несколько месяцев, но договориться, что по возвращении подросток найдет подработку или пойдет на курсы подготовки к поступлению в вуз. Однако не надо забывать, что ваш сын или дочь уже выросли и стали личностями, пусть пока и нуждаются в вашей финансовой помощи, и вправе сами выбирать свою будущую профессию. В этот период крайне важно сохранить теплые отношения друг с другом.
Сообщение Gap year: все плюсы и минусы появились сначала на Умная.
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