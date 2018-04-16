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Расписание ЕГЭ в Самарской области подогнали под игры ЧМ-2018
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Расписание ЕГЭ в Самарской области подогнали под игры ЧМ-2018 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) не будут менять из-за чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки России Сергей Кравцов.
— Расписание ЕГЭ уже обсудили и утвердили. Для нас это такое же важное событие, как и ЧМ, — рассказал Сергей Кравцов. — Школьники сдадут русский и математику до начала мундиаля. В остальные дни экзамен заканчивается до начала матча.
Основная волна сдачи ЕГЭ начинается 28 мая. В этот день школьники сдают географию и информатику. Экзамен по математике базового уровня можно будет написать 30 мая, а профильный — 1 июня. Выпускные испытания по русскому языку пройдут 4 июня.
В первый раз графики экзаменов и ЧМ-2018 пересекаются 25 июня. На «Самара Арене» встретятся команды России и Уругвая. Также этот день стал резервным для сдачи географии и информатики.
А в первой половине дня 28 июня после сдачи литературы, физики и обществознания юные любители футбола смогут отдохнуть за просмотром матча команд Сенегала и Колумбии. Последнее совпадение дат — 2 июля. Это будет последний резервный день по всем предметам и один из матчей плей-офф в Самаре.
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