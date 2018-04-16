Расписание ЕГЭ в Самарской области подогнали под игры ЧМ-2018

Даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) не будут менять из-за чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки России Сергей Кравцов.

— Расписание ЕГЭ уже обсудили и утвердили. Для нас это такое же важное событие, как и ЧМ, — рассказал Сергей Кравцов . — Школьники сдадут русский и математику до начала мундиаля. В остальные дни экзамен заканчивается до начала матча.

Основная волна сдачи ЕГЭ начинается 28 мая. В этот день школьники сдают географию и информатику. Экзамен по математике базового уровня можно будет написать 30 мая, а профильный — 1 июня. Выпускные испытания по русскому языку пройдут 4 июня.

В первый раз графики экзаменов и ЧМ-2018 пересекаются 25 июня. На «Самара Арене» встретятся команды России Уругвая . Также этот день стал резервным для сдачи географии и информатики.