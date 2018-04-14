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ПетрГУ с понедельника начнет принимать заявления на военную кафедру
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ПетрГУ с понедельника начнет принимать заявления на военную кафедру 

Карельские вести 1 час назад
Принять участие в отборе смогут первокурсники, обучающиеся по очной форме.
16 апреля Петрозаводский государственный университет открывает прием заявлений для отбора граждан для прохождения военной подготовки. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Для участия в конкурсном отборе приглашают студентов первого курса в возрасте до 30 лет, обучающихся в ПетрГУ по очной форме по направлениям — экология и природопользование, строительство, математика, приборостроение, агрономия, горное дело и другие. Бланк анкеты и заявлений можно скачать здесь.
По материалам: ptzgovorit.ru
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