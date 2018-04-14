Ректор СКФУ: главный вуз Северного Кавказа «атаковали» арабские университеты

Северо-Кавказский федеральный университет — один из самых молодых федеральных университетов России , он был образован в 2012 году. За это время популярность вуза выросла не только у российских абитуриентов, но и у иностранных.

Вуз расположен в многонациональном округе и готовит профессионалов для растущей экономики республик СКФО. Известное кавказское гостеприимство здесь переложили на научную основу — отдельная школа обучает специалистов для развивающегося туристического кластера округа. Преподаватели вуза готовят специалистов для крупных промышленных предприятий, причем обучение проходит не только в теории, но и на практике.

О том, чем вызван высокий интерес со стороны университетов арабских стран, какие задачи стоят перед вузом и как удается их решать, в интервью ТАСС рассказала ректор университета Алина Левитская

— Алина Афакоевна, университет расположен на Северном Кавказе, но уже в первый год работы к нему проявили интерес абитуриенты и из других округов. Сохраняется ли высокий спрос на обучение в СКФУ?

Московской области, Санкт-Петербурга, — Да, многие абитуриенты, осмысленно выбирающие карьерную траекторию, сейчас едут именно к нам. География российских регионов, из которых прибывают студенты, стала намного шире. В самом начале это были 32 субъекта, сейчас в списке 69 регионов. Причем это и дети из тех субъектов, где есть свои федеральные университеты, в последние три года — из Москвы Ленинградской области . Понятно, что там есть свои прекрасные вузы. Думаю, это можно считать хорошим показателем.

— В республиках Северного Кавказа идет активное развитие экономики, появляются технологичные отрасли, которые ранее считались неспецифичными для округа. Как университет реагирует на растущие потребности в кадрах?

— Спрос на рынке труда в СКФО сейчас формируется под воздействием двух основных факторов: реализации госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», а также инвестиционных проектов в области импортозамещения. В высшем образовании растет спрос на инженерные направления, подготовку в сфере услуг, туризма и гостеприимства, медицины, управления, продаж и маркетинга, а также на программы дополнительного профессионального образования.

Сейчас в университете действуют образовательные программы по 156 направлениям, при этом доля программ в области инженерного дела, технологий и технических наук — 42%. В рамках отдельных приоритетных проектов СКФУ готовит кадры для туристического кластера, пищевой промышленности, энергетики, химического и фармацевтического кластера.

Как федеральный университет мы можем в полной мере использовать свое право на разработку и внедрение новых образовательных программ высшего образования с учетом особых требований работодателей. В 2012–2017 годы в образовательный процесс было внедрено 52 новых образовательных программы высшего образования, разработанных с учетом востребованности в приоритетных отраслях экономики СКФО.

Примером плодотворной работы могут служить соглашения о подготовке кадров между СКФУ и ОАО «Арнест», «Национальным аэрозольным кластером», АО «Молочный комбинат „Ставропольский“ и Группой компаний „Стилсофт“. Сейчас у нас около 7000 договоров с работодателями. Даже если какие-то из них остаются малореализованными, в части практикоориентированности все эти предприятия являются для нас базами практик. Студенты с первого курса имеют возможность прохождения практики на реальных предприятиях.

— В сентябре 2017 года факультет туризма, сервиса и пищевых технологий был преобразован в Школу кавказского гостеприимства. Как прошел первый год работы в новом формате?

— Россия сейчас входит в первую десятку стран по количеству туристов. Турпоток в СКФО уже превышает 3,5 млн человек в год, а к 2025 году может увеличиться до 10 млн То есть необходимо повышать качество туристических услуг, модернизировать подготовку специалистов для туриндустрии.

Для нас принципиально важно, что партнером университета в этом проекте стал крупнейший работодатель округа в сфере туризме и гостеприимства — АО „Курорты Северного Кавказа“. А также одна из ведущих мировых отельных школ — Гаагская школа отельного бизнеса, для которой этот проект стал первым на постсоветском пространстве. Сейчас в Школе кавказского гостеприимства СКФУ обучаются 140 человек по программам среднего профессионального образования и 932 человека по программам высшего образования. Это представители 22 регионов России и десяти зарубежных стран.

Мы разрабатываем собственные программы, руководствуясь и федеральными образовательными стандартами, и запросами конкретных работодателей. Учитываем академический опыт наших партнеров — ведущих европейских вузов в сфере туризма и гостеприимства. При обучении по направлению „туризм“ объем преподавания дисциплин на английском языке увеличивается с каждым семестром, начиная с третьего. В восьмом семестре предусмотрено преподавание всех дисциплин на иностранном языке. То есть студент готов к академической мобильности — обучению в зарубежном вузе, прохождению практики в зарубежных странах с подготовкой выпускной квалификационной работы, опираясь на международный опыт.

— Эта подготовка подкрепляется практикой?

— В 2017–2018 годах два наших студента прошли обучение в вузах Венгрии , еще два — в вузах Словении . Ежегодно студенты университета проходят стажировку за рубежом: 10 студентов направлялись в Объединенные Арабские Эмираты , 25 человек прошли практику в Греции , 20 человек — в Турции . Сейчас 50 студентов и преподавателей головного вуза и филиала СКФУ в Пятигорске в онлайн-режиме завершают обучение в Гаагской школе отельного бизнеса технологиям работы в гостинице, баре, ресторане и т.д. Этот программный продукт широко используется в обучении персонала ведущих компаний во многих странах мира.

При создании Школы мы обучили наших преподавателей в лучших университетах мира. Они приехали с обновленным взглядом на содержание образовательного процесса, переработали свои программы и создали целый перечень программ по дополнительному профессиональному образованию.

Школа тесно взаимодействует и с работодателями, в том числе со стратегическим партнером — АО „Курорты Северного Кавказа“. Заключено более 90 договоров с организациями Ставропольского и Краснодарского края , республик СКФО, Крыма . Студенты проходят практику и стажировки, продолжают работать на предприятиях после окончания университета. Уровень трудоустройства выпускников на этом направлении обучения превышает 95%.

Поскольку СКФУ — федеральный университет, наша деятельность направлена и на повышение качества образования в СКФО в целом. В сентябре 2016 года на базе университета прошло совещание ректоров и проректоров классических университетов округа, где обсуждались вопросы сетевого взаимодействия. С 2018 года образовательная программа бакалавриата по направлению „туризм“ уже реализуется в сетевой форме совместно с вузами СКФО.

— СКФУ активно участвует в программах обмена с зарубежными университетами, перенимая лучший опыт. А растет ли интерес иностранных абитуриентов к вузу?

— Можно сказать, растет уверенными темпами. С 2012 года численность обучающихся иностранцев выросла почти в 8,4 раза. География набора также расширяется: в 2012 году в университете проходили обучение 186 студентов из 27 стран мира. В 2017 году к обучению приступили более 1,5 тыс. человек из 55 стран, в большинстве — по очной форме.

В университете создана эффективная система рекрутинга иностранных студентов, прежде всего, из стран Южного Кавказа, Западной Азии, Прикаспийского региона и Ближнего Востока. Эти регионы закреплены Минобрнауки РФ за СКФУ — вуз в целом отвечает за международное сотрудничество с этими странами.

Я бы сказала, интерес зарубежных абитуриентов к СКФУ сейчас колоссальный. Недавно нас „атаковали“ несколько десятков арабских университетов с предложением подписать соглашения, которые, в числе прочего, предполагают и академическую мобильность, и обучение студентов у нас. Их интересуют наши инженерные направления подготовки, особенно Институт нефти и газа, Инженерный институт, Институт живых систем и тд.

— Что, на ваш взгляд, привлекает иностранных студентов в СКФУ?

— Прежде всего, им интересен перечень образовательных программ — у них есть четкое представление о наших достижениях, научных школах. Вся эта информация находится в открытом доступе, можно проверить. Привлекает и качество работы подготовительного отделения, и предоставление новых образовательных услуг, в том числе, обучение по 17 билингвальным программам.

Поступающих из стран Ближнего Востока, Западной Азии, Латинской Америки, как мне кажется, привлекает еще и то, что в Ставропольском крае десять месяцев в году тепло. Ехать в Сибирь, за Урал, даже в Центральную Россию людям, которые привыкли жить в других климатических условиях, не очень комфортно.

Этот интерес для вуза очень важен, но мы пока сдерживаем поток желающих: нам важно обеспечить качество образования. Во-первых, необходимо хорошо организовать преподавание русского языка на подготовительном отделении для иностранных абитуриентов. Его возможности не безграничны, в будущем, возможно, оно и сможет принимать несколько тысяч студентов, но пока таких ресурсов нет. Также мы должны быть уверены, что абитуриенты на достаточно высоком уровне владеют английским языком. Это важно, если они выбирают модель „2+2“, когда обучение идет два курса на английском и два курса на русском.

Еще один аспект — условия проживания. Мы поэтапно приводим в порядок общежития, но эта работа еще не завершена. Все семь общежитий не ремонтировались по 46–48 лет и достались нам в аварийном состоянии. У нас не было в достаточном объеме средств, чтобы провести работы активно „широким фронтом“ по всем зданиям общежитий и учебным корпусам, вся эта работа ведется поэтапно. И конечно, мы не можем поселить в хорошо отремонтированные общежития только иностранных студентов и не заселять своих, это будет несправедливо.

— Если говорить о сетевом взаимодействии с вузами страны, как развивается это сотрудничество? Какие преимущества оно дает университету и студентам?

— Сетевое взаимодействие влияет на качество образования, позволяет объединять ресурсы университетов — участников программы: кадровую и научно-методическую базу, оборудование — там, где это связано с лабораторно-экспериментальными исследованиями. Это обеспечивает выпускникам более высокий уровень профессиональной подготовки, что, в свою очередь, обеспечивает большую конкурентоспособность и востребованность на рынке труда в приоритетных секторах отраслевой и региональной экономики. В 2017 году федеральные университеты реализовывали 17 сетевых образовательных программ, из них в восьми СКФУ был участником, а в пяти — координатором.

Мы уже наработали определенную базу во взаимодействии с федеральными университетами, и в прошлом году СКФУ выступил инициатором проецирования этого опыта на территории округа. Прежде всего, это сотрудничество с классическими университетами, в 2018 году работа уже началась. Мы делимся с коллегами наработанным опытом и возможностями, чтобы нашими ресурсами могли воспользоваться их студенты, магистранты, а в перспективе и аспиранты.

Ведущие партнеры СКФУ по сетевому взаимодействию в округе — это Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова, Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева и Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова. В 2017–2018 учебном году вместе реализуем две образовательные программы магистратуры, в 2018–2019 году планируем расширить взаимодействие в рамках четырех сетевых программ.

При этом мы не позиционируем себя эксклюзивным университетом, который везде должен быть координатором. В каждом из вузов есть свои достижения и уникальные программы, поэтому еще в прошлом году мы предложили коллегам оценить свои возможности и предложить, где координаторами могут быть они. То есть в некоторых программах СКФУ выступает просто как участник. Такая модель сотрудничества нужна: неправильно, если мы будем всем университетам округа „навязывать“ в качестве приоритетных только программы СКФУ.

Классические университеты на Северном Кавказе решают не только образовательные и воспитательные задачи, они еще и формируют национальную интеллигенцию. Кроме того, все классические университеты дают педагогическое образование. От качества подготовки учителя зависит уровень дошкольного и школьного образования, поэтому в первую очередь мы вовлекли в сетевое партнерство именно классические университеты. Хотя, конечно, важно участие в сетевом вузовском взаимодействии и технических университетов, и технологических, и аграрных — словом, всего вузовского сообщества.

— В 2017 году в России активно обсуждался вопрос соблюдения баланса между изучением русского языка и сохранением национальных языков российских народов. Как, на ваш взгляд, можно решить этот вопрос?

— Тысячелетняя общая история свела нас — все народы России — в пределах единого государства. На все исторические вызовы мы отвечали и сможем ответить только как единая цивилизация, единая гражданская нация. Русский язык играет основополагающую роль в укреплении российской государственности, в сплочении народов. Надежной основой для этого может стать поликультурное образование, основные положения этой концепции уже получили практическую реализацию в экспериментальной форме.

Так, в Республике Северная Осетия — Алания на протяжении последних десяти лет созданы интегрированные учебники и учебные материалы по всем предметам начальной школы и части дисциплин основной школы, а также для всех групп дошкольных образовательных учреждений. Учебники подготовлены как на русском, так и на осетинском языке, при этом полностью отвечают требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и образовательным программам, раскрывают содержание каждой темы.

Внедрение такой модели образования в национальных республиках дает импульс научным исследованиям в области родного языка, литературы, традиций, истории родного народа, для создания учебников нового поколения, разработки новых методик обучения.

Считаю, что внедрение модели поликультурной школы, когда дети сразу начинают учиться на родном и русском языках, сняло бы очень многие вопросы, особенно в национальных субъектах. К концу обучения в начальной школе уровень владения родным и русским языками у детей выравнивается. Далее гуманитарный цикл можно продолжать изучать на родном языке, а естественные и математические дисциплины — на русском языке. В таком случае идет и успешное освоение дисциплин, и снимается проблема противопоставления родного языка и русского.

Наша кафедра русского языка — сторонники того, чтобы внимательно проанализировать этот опыт и создать нормативную базу подготовки преподавателей для работы по модели поликультурной школы. Конечно, это предполагает изменение образовательных программ, в первую очередь в классических университетах субъектов, где есть педагогические направления подготовки.

— В каких дисциплинах модель поликультурной школы помогает повышать качество образования?

— Эта модель обеспечивает повышение качества образования в каждой предметной области, поскольку язык — это орудие мыслительной деятельности, и чем лучше обучающийся владеет языком обучения (и родным, и русским!), тем выше шансы его успешной деятельности в любой предметной области.

Важный аспект — подготовка учителей иностранного языка в национальной школе. Сейчас детей в национальной школе учат английскому языку с опорой на русский, который не является для детей родным. Мы не готовим учителей, которые бы знали и родной язык, и, к примеру, английский. Получается, что изначально в неравном положении оказываются дети, которые, приходя в школу, мыслят на родном языке. Они начинают изучать русский язык как государственный, а со второго класса — еще и иностранный с опорой на русский. А ЕГЭ в итоге все сдают по одним и тем же контрольно-измерительным материалам.

Поэтому, конечно, нужна серьезная работа, которая позволила бы готовить учителей иностранного языка для работы в национальной школе, реализующей модель поликультурного образования. Такому учителю будет легче устранять все факты интерференции, когда нормы родного языка наслаиваются на нормы изучаемого языка. Педагогу нужно понимать особенности этих процессов, именно на подготовке такого педагога и должны сосредоточиться педвузы в национальных субъектах.

Современный стандарт педагогического образования позволяет нам готовить учителя, например, по литературе, который может успешно преподавать русскую литературу в национальной школе или в школе поликультурной. Учителей русского и родного языка, родной и русской литературы и т.д. можно обучать на пятилетнем бакалавриате. Чтобы использовать эти возможности, надо перестраивать образовательный процесс.

Это предполагает колоссальную работу педагогического сообщества. Нужны системные меры государственной поддержки, инновационные профессиональные группы, сообщества, которые хотя бы в экспериментальном порядке пошли по этому пути. Хотя бы несколько вузов. Не делать этого нельзя, если мы хотим кардинальным образом изменить качество образования. Это сложная многогранная система: повысить качество школьного образования невозможно без качественной подготовки учителя, а высококвалифицированного учителя не подготовить без серьезных изменений в образовательном процессе вузов. Мы начали этим заниматься, будем двигаться дальше. Думаю, со временем ситуация изменится в направлении, заданном именно целями повышения качества и общего образования, и высшего педагогического, и высшего профессионального в других направлениях подготовки.

Беседовала Надежда Колосова