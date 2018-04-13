Российские неблагополучные школы оказались успешными в обучении детей

Исследователи из Института образования Высшей школы экономики описали особенности резильентных школ (от англ. resilient — «живучий, устойчивый, несгибаемый»). Качественное исследование позволило прояснить вопрос о том, как школы с низким уровнем социально-экономического благополучия учеников показывают высокий уровень их академической успешности. Результаты представлены на XIX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, проходящей в ВШЭ.

Докладчики обращают внимание на то, что по данным отечественных и зарубежных исследований, проводившихся в течение последних 50 лет, основной фактор, положительно связанный с результатами обучения — социально-экономические ресурсы семей учащихся. Тем не менее, некоторые школы выбиваются из этого правила, и позволяют ученикам достигать высоких академических результатов, несмотря на неблагоприятные условия. Ученые поставили себе задачу понять, как школа может преодолевать неблагоприятное влияние семейного контекста и выполнять функцию социального лифта для учащихся из неблагополучных семей.

Авторы представили на конференции данные очередного этапа исследований таких школ. Глубинные интервью и анкетирование были проведены в трех школах, которые на основании характеристик контингента учащихся были отнесены к категории работающих в неблагоприятных социальных условиях либо обучали значительную часть детей из семей с ограниченными материальными, культурными и образовательными ресурсами. Хотя, в то же время, по результатам ЕГЭ и международного исследования качества образования TIMSS они же оказались среди успешных учебных заведений.

Среди особенностей таких школ оказался ограниченный отбор при приеме на старшую ступень. При приеме же на начальную ступень школы не имели возможности осуществлять какой-либо отбор и вынуждены были брать всех учеников. Однако они организовывали дошкольные занятия для будущих первоклассников, чтобы получить «на входе» более подготовленных малышей.

Кроме того, оказалось, что в резильентных школах очень широко используется индивидуальный подход, то есть обучение дифференцируется в зависимости от уровня конкретного ученика. Более способным ученикам учителя дают задания повышенной сложности, работают с ними индивидуально, готовят к олимпиадам. Но и самые слабые ученики получают много дополнительных занятий, поскольку это единственный способ для школы удерживать нормальный уровень академической успеваемости.

Показано также, что такие школы активно работают над вовлечением учеников во внеурочные мероприятия, педагоги работают над их мотивацией и во многом берут на себя воспитательные функции, отчасти замещая семью. Выяснилось, что обязанности учителей в обследованных школах выходят за рамки прямых обязанностей по преподаванию. Учителя выполняют функции психолога и лечебного педагога по отношению к неблагополучным учащимся, консультанта по карьере и тьютора, выступают в качестве заместителя родителей для детей, лишенных поддержки в семье.

Авторы работы подчеркивают, что исследования не закончены и до окончательных выводов пока не хватает данных, однако уже удалось установить некоторые конкурентные преимущества школ, способных преодолевать сложные стартовые условия.