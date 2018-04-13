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Получить качественное образование можно не только в Великобритании
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Получить качественное образование можно не только в Великобритании 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В эфире сетевого вещания «ВМ» прошел круглый стол на тему «Прощай, Оксфорд! Как отразится на горожанах предупреждение о нежелательности обучения в Великобритании». Приглашенные эксперты обсудили, чем сегодня руководствуются родители, отправляя своих детей учиться заграницу, а также что может измениться в этом вопросе в связи с ухудшением отношений между нашей страной и Великобританией.
Напомним, на сайте посольства РФ в соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии появилось предупреждение для родителей. В нем сказано: «рекомендуем российским гражданам, намеревающимся отправить детей на учебу в летние школы или на языковые курсы в Великобританию на летний период тщательно взвесить необходимость таких поездок».
— Мои дети с 7 класса ездят учиться в летние школы Дарлингтона. С точки зрения изучения языка это очень полезно, — говорит главный редактор новостного ресурса «Правда.ру», мать троих детей Инна Новикова. — У ребят появилась возможность увидеть другой мир. Попробовать себя в другой системе образования и общения.
По словам, психолога Евгения Идзиковского, если человек хочет достигнуть совершенства в любой сфере, он так или иначе будет вынужден обратиться к зарубежному опыту.
— Это обычная практика, — уверяет Идзиковский. — Так что в любом случае у ребенка в той же самой английской школе будет свой уникальный опыт, который обязательно ему пригодится.
Получить хорошее образование и знания английского языка, по словам генерального директора компании Open World Education Group Григория Угарова, можно не только в Великобритании.
— Хорошие школы есть на Мальте, Кипре, в Америке, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Так что выбор есть, — уверяет эксперт.
Кроме того, есть страны, в которых есть возможность получить бесплатное образование. Речь идет о Германии, Франции, Италии, Испании, Японии, Китае.
— Правда, не стоит забывать о том, что некоторые люди, получив образование за рубежом, остаются там жить, — говорит социолог Павел Кудюкин.
В завершении дискуссии, экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владислав Гинько высказал мнение, что все-таки риски несколько преувеличены, во всех без исключений странах происходят чрезвычайные происшествия.
— Криминал, к сожалению, везде есть. И не нужно его вписывать в политику, — подчеркнул Гинько.
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