Получить качественное образование можно не только в Великобритании

В эфире сетевого вещания «ВМ» прошел круглый стол на тему «Прощай, Оксфорд! Как отразится на горожанах предупреждение о нежелательности обучения в Великобритании ». Приглашенные эксперты обсудили, чем сегодня руководствуются родители, отправляя своих детей учиться заграницу, а также что может измениться в этом вопросе в связи с ухудшением отношений между нашей страной и Великобританией.

Напомним, на сайте посольства РФ в соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии появилось предупреждение для родителей. В нем сказано: «рекомендуем российским гражданам, намеревающимся отправить детей на учебу в летние школы или на языковые курсы в Великобританию на летний период тщательно взвесить необходимость таких поездок».

— Мои дети с 7 класса ездят учиться в летние школы Дарлингтона. С точки зрения изучения языка это очень полезно, — говорит главный редактор новостного ресурса «Правда.ру», мать троих детей Инна Новикова. — У ребят появилась возможность увидеть другой мир. Попробовать себя в другой системе образования и общения.

По словам, психолога Евгения Идзиковского, если человек хочет достигнуть совершенства в любой сфере, он так или иначе будет вынужден обратиться к зарубежному опыту.

— Это обычная практика, — уверяет Идзиковский. — Так что в любом случае у ребенка в той же самой английской школе будет свой уникальный опыт, который обязательно ему пригодится.

Получить хорошее образование и знания английского языка, по словам генерального директора компании Open World Education Group Григория Угарова, можно не только в Великобритании.

Испании, Японии, Китае. Кроме того, есть страны, в которых есть возможность получить бесплатное образование. Речь идет о Германии , Франции, Италии

— Правда, не стоит забывать о том, что некоторые люди, получив образование за рубежом, остаются там жить, — говорит социолог Павел Кудюкин

— Криминал, к сожалению, везде есть. И не нужно его вписывать в политику, — подчеркнул Гинько.

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