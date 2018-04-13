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Медведев: российские школы должны быть укомплектованы умными технологиями
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Медведев: российские школы должны быть укомплектованы умными технологиями 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам Медведева, школы будущего строятся уже сейчас. «Современные дети живут в мире цифровых технологий. Несколько лет мы проектируем и строим школы нового формата. 146 школ уже открыли свои двери, из них 83 — в прошлом году», — уточнил глава кабмина.
Летом 2017 года мэр столицы Сергей Собянин рассказывал об очередном этапе внедрения технологий в образование. Он отмечал, что до следующего года материально-техническая база большинства городских средних образовательных учреждений обновится, будут закуплены новые интерактивные доски, компьютеры, ноутбуки и прочая техника. Также власти работают над распространением в школах высокоскоростного Wi-Fi: запрещать интернет в школах равносильно сопротивлению прогрессу, считают эксперты.
Электронизации подвергаются все столичные школьные процессы, в том числе проход и питание. Обе функции объединяет в себе электронная система «Москвенок», физическим выражением которой являются специальные пластиковые карты и разноцветные силиконовые браслеты.
В некоторых школьных буфетах появились пицца-станции, а также устройства, изготавливающие венские вафли и молочные коктейли. Питание было отдано на аутсорсинг крупным коммерческим комбинатам Москвы. По мнению властей, в задачи школьной администрации входит исключительно курирование образовательных процессов, питанием же должны заниматься профессионалы, имеющие для этого современную технологическую базу.
«Образование — это та отрасль, в которой умные технологии, на наш взгляд, должны развиваться максимально эффективно и быстро», — уверен Сергей Собянин.
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