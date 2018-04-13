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IT-школа собрала в Грозном более 150 участников со всего Северного Кавказа
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IT-школа собрала в Грозном более 150 участников со всего Северного Кавказа 

ТАСС 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 13 апреля. /ТАСС/. Более 150 студентов и школьников с Северного Кавказа принимают участие в окружной IT— школе, которая стартовала в пятницу в Грозном. Участников мероприятия в течение двух дней ожидают мастер-классы, подготовка бизнес-моделей, проектов и ярмарки вакансий от региональных IT-компаний, сообщила ТАСС директор института прикладных информационных технологий ГГНТУ имени Миллионщикова Эсмира Алисултанова.
"С 13 по 15 апреля будет проходить окружная IT— школа, которая собрала в Грозном более 150 студентов и школьников со всех республик Северного Кавказа. У участников будет возможность принять участие в мастер-классах, которые проведут специально приглашенные эксперты, подготовить бизнес-модели проектов и принять участие в ярмарке вакансий от региональных IT-компаний. Такая школа дает возможность представить собственную идею для стартапа", — отметил собеседник ТАСС.
По словам Алисултановой, мероприятие проводится в рамках всероссийской программы поддержки молодых программистов и проектов в сфере информационных технологий «IT-Start». «В заключительный день участники проведут защиту проектов. Из каждого региона будут отобраны лучшие для зарубежной образовательной стажировки», — добавила она.
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