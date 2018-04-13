Научно-технический фестиваль провели на 1-й Дубровской

Подмосковья. В школе № 1274 имени Владимира Маяковского 9 апреля прошел Научно-технический фестиваль для детей и молодежи «Цифровое будущее», в котором приняли участие образовательные организации Москвы

— Фестиваль направлен на повышение престижа инженерного образования, а также на развитие проектной, исследовательской, конструкторской и изобретательской деятельности детей и молодежи. На фестивале можно было принять участие в мастер-классах и ознакомиться с профессиями будущего, — сообщили в администрации образовательного учреждения.

Все желающие смогли посетить образовательные и интерактивные площадки, принять участие в конкурсах и соревнованиях. (вт)