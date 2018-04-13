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Научно-технический фестиваль провели на 1-й Дубровской
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Научно-технический фестиваль провели на 1-й Дубровской 

Управа Южнопортового района 2 часа назад
Фото: Управа Южнопортового района
В школе № 1274 имени Владимира Маяковского 9 апреля прошел Научно-технический фестиваль для детей и молодежи «Цифровое будущее», в котором приняли участие образовательные организации Москвы и Подмосковья.
— Фестиваль направлен на повышение престижа инженерного образования, а также на развитие проектной, исследовательской, конструкторской и изобретательской деятельности детей и молодежи. На фестивале можно было принять участие в мастер-классах и ознакомиться с профессиями будущего, — сообщили в администрации образовательного учреждения.
Все желающие смогли посетить образовательные и интерактивные площадки, принять участие в конкурсах и соревнованиях. (вт)
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