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«Соцнавигатор» получил благодарность за поддержку людей с синдромом Дауна
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«Соцнавигатор» получил благодарность за поддержку людей с синдромом Дауна 

РИА Новости 1 час назад
Благотворительный фонд «Синдром любви» выразил благодарность проекту МИА «Россия сегодня» «Социальный навигатор» за информационную поддержку проекта #МЫВСЕОСОБЕННЫЕ. По словам генерального директора фонда Ирины Меньшеиной, благодаря проекту #МЫВСЕОСОБЕННЫЕ удалось обратить внимание общественности на проблему равенства людней вне зависимости от их особенностей и способностей.
Социальный навигатор — информационно-просветительский проект МИА «Россия сегодня», направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как «Навигатор абитуриента», «Профстандарт учителя: новые возможности роста», «Лучшие школы России», «Детский отдых», «Найди меня, мама» и «Помочь». «Социальный навигатор» в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России, получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards и премию министерства образования и науки РФ «ПРО Образование — 2017».
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