21 апреля в РАНХиГС пройдет общеакадемический День открытых дверей

День открытых дверей — это возможность познакомиться со всеми институтами и факультетами Академии, а также получить исчерпывающую информацию обо всех направлениях подготовки по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Время: 21 апреля (суббота), с 10.00 до 16.00.

Приглашаются все желающие! Вход свободный. При себе необходимо иметь паспорт.

Программа Дня открытых дверей

10.00 — Начало Дня открытых дверей в Президентской академии

10.00–16.00 — Работа выставочных стендов институтов и факультетов Академии в Атриуме 6 корпуса.

10.30 — 10.45 — Центр интенсивной подготовки и профессиональной ориентации РАНХиГС. Регистрация на интеллектуальный конкурс в формате ЕГЭ (Атриум 6 корп.).

11.00 — 11.10 — Выступление проректора Академии М. Н. Назарова (Актовый зал 6 корп.).

11.00 — 14.45 — Интеллектуальный конкурс в формате ЕГЭ (Аудитории 6 корп.).

11.10 — 11.30 — Академия школьникам (Актовый зал 6 корп.).

11.30 — 12.00 — Выступление начальника Управления образовательной политики И. П. Майоровой «Прием в 2018 году» (Актовый зал 6 корп.).

12.00 — 12.10 — Перерыв

12.10 — 12.55 — Как обойти «ловушки» ЕГЭ и сдать экзамен на максимум? (Актовый зал 6 корп.). Эксперты MAXIMUM расскажут об эффективной подготовке к ЕГЭ, особенностях экзамена и способах подготовки.

12.20 — 17.10 — Тренинги и мастер классы институтов и факультетов РАНХиГС (Аудитории 6 корп.).

Ознакомиться с более подробной программой можно на официальном сайте РАНХиГС.