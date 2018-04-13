В школе на улице Руднева нашли кишечную инфекцию

В школе №118 Выборгского района Петербурга зарегистрировали очаг острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Накануне в больницу попали 5 учеников младших классов — это дети в возрасте от 7 до 9 лет. Врачи диагностировали у них гастроэнтерит средней степени тяжести.

В образовательном учреждении на улице Руднева проводят санитарно-эпидемиологическое расследование. Эксперты осмотрели учеников и педагогов школы, а также взяли на проверку пробы продуктов, которыми кормят детей в школьной столовой.