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В школе на улице Руднева нашли кишечную инфекцию
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В школе на улице Руднева нашли кишечную инфекцию 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В школе №118 Выборгского района Петербурга зарегистрировали очаг острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.
Накануне в больницу попали 5 учеников младших классов — это дети в возрасте от 7 до 9 лет. Врачи диагностировали у них гастроэнтерит средней степени тяжести.
В образовательном учреждении на улице Руднева проводят санитарно-эпидемиологическое расследование. Эксперты осмотрели учеников и педагогов школы, а также взяли на проверку пробы продуктов, которыми кормят детей в школьной столовой.
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