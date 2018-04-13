Заключительное занятие «Школы Актива» прошло в Некрасовке

В среду, 11 апреля, прошло последнее занятие «Школы Актива» в школе № 2089 района Некрасовка. Последнее занятие школы было посвящено одной из самых важных тем «Планирование».

«Планирование — это одна из функций управления. Это действие, в результате выполнения которого определяют, какие результаты сможем получить в будущем и какие действия, в какой последовательности и в какие сроки должны быть для этого выполнены. Почему так важно уметь грамотно всё распланировать? И как научиться планировать?», — говорится на сайте учреждения.

Уточняется, что в рамках занятия межрайонной школы актива были даны ответы на все представленные вопросы. (вт)