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Ученики школы №1095 приняли участие в научно-практической конференции
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Ученики школы №1095 приняли участие в научно-практической конференции 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Волонтёры отряда «Горящие сердца» государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа № 1095» 12 апреля приняли участие в Межвузовской студенческой научно-практической конференции «Молодежные субкультуры XXI века, их проявления в подростковой и молодежной среде». Об этом сообщает официальный сайт школы.
«Ребята представили опыт вовлечения представителей субкультур в добровольческие акции отряда «Горящие сердца» и приняли участие в обсуждении вопросов влияния субкультур на подростков в современном мире», — говорится в сообщении.
В выступлении ребята использовали интерактивную презентацию. (ео)
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