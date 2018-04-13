Ученики школы №1095 приняли участие в научно-практической конференции

Волонтёры отряда «Горящие сердца» государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа № 1095» 12 апреля приняли участие в Межвузовской студенческой научно-практической конференции «Молодежные субкультуры XXI века, их проявления в подростковой и молодежной среде». Об этом сообщает официальный сайт школы.

«Ребята представили опыт вовлечения представителей субкультур в добровольческие акции отряда «Горящие сердца» и приняли участие в обсуждении вопросов влияния субкультур на подростков в современном мире», — говорится в сообщении.

В выступлении ребята использовали интерактивную презентацию. (ео)