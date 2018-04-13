Преподаватель из Сокола стала обладателем гранта за вклад в «МЭШ»

Педагог расположенной на Соколе школы №1252 имени Сервантеса получила грант за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа». Об этом сообщает официальный сайт учреждения.

«Поздравляем Ольгу Евгеньевну Шорохову с получением гранта за вклад в развитие «МЭШ», — говорится в материале. — Отмечен ее вклад в реализацию проекта и кропотливый труд».

Шорохова — педагог испанского языка, координатор образовательного проекта «Международный бакалавриат» и художественный руководитель театральных коллективов «Хуглары» и «Менины» школы имени Сервантеса. (ео)