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Преподаватель из Сокола стала обладателем гранта за вклад в «МЭШ»
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Преподаватель из Сокола стала обладателем гранта за вклад в «МЭШ» 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Педагог расположенной на Соколе школы №1252 имени Сервантеса получила грант за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа». Об этом сообщает официальный сайт учреждения.
«Поздравляем Ольгу Евгеньевну Шорохову с получением гранта за вклад в развитие «МЭШ», — говорится в материале. — Отмечен ее вклад в реализацию проекта и кропотливый труд».
Шорохова — педагог испанского языка, координатор образовательного проекта «Международный бакалавриат» и художественный руководитель театральных коллективов «Хуглары» и «Менины» школы имени Сервантеса. (ео)
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