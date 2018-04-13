В школе на Острякова проведут клубный день

В воскресенье, 15 апреля, в школе № 1287 на Острякова, 7 состоится клубный день.

Директор образовательного учреждения Инесса Бохонская расскажет о развитии столичного образования и реализации проекта мэра Москвы Сергея Собянина «Московское долголетие».

Также состоится интерактивное занятие по английскому языку, а специалисты студии «Рисуем за один день» обучат основам живописи.

Помимо этого состоится дружеское чаепитие. За общим столом выступит психолог, который поделится секретами стрессоустойчивости.

Начало в 11.00. Приглашаются учащиеся с родителями. (то)