В школе на Острякова проведут клубный день 

В воскресенье, 15 апреля, в школе № 1287 на Острякова, 7 состоится клубный день.
Директор образовательного учреждения Инесса Бохонская расскажет о развитии столичного образования и реализации проекта мэра Москвы Сергея Собянина «Московское долголетие».
Также состоится интерактивное занятие по английскому языку, а специалисты студии «Рисуем за один день» обучат основам живописи.
Помимо этого состоится дружеское чаепитие. За общим столом выступит психолог, который поделится секретами стрессоустойчивости.
Начало в 11.00. Приглашаются учащиеся с родителями. (то)