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Подростки из Выхина-Жулебина посетили Музей боевой славы
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Подростки из Выхина-Жулебина посетили Музей боевой славы 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Во время весенних каникул, ребята, посещающие детское отделение дневного пребывания детей и подростков центра «Жулебино», посетили Музей боевой славы школы 1793 имени Героя Советского Союза Александра Новикова.
«Посетив музей, школьники ознакомились с подлинными документами, материальными источниками нашей истории, узнали новые имена героев. Также они смогли увидеть фотографии и личные вещи ветеранов, которые позволили детям ощутить атмосферу военной эпохи, сделать для себя важное открытие, что школа, в которой они учатся, расположена на легендарной земле», — говорится на сайте учреждения.
Добавим, что в годы Великой Отечественной войны на территории, где сейчас находится микрорайон Жулебино, был аэродром, на котором базировался 108-й штурмовой авиационный полк. Ученики, родители и сотрудники школы совместно с ветеранами ВОВ провели большую работу по увековечению памяти Героев полка, открыв данный музей. (вт)
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