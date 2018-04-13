Подростки из Выхина-Жулебина посетили Музей боевой славы

Во время весенних каникул, ребята, посещающие детское отделение дневного пребывания детей и подростков центра «Жулебино», посетили Музей боевой славы школы 1793 имени Героя Советского Союза Александра Новикова

«Посетив музей, школьники ознакомились с подлинными документами, материальными источниками нашей истории, узнали новые имена героев. Также они смогли увидеть фотографии и личные вещи ветеранов, которые позволили детям ощутить атмосферу военной эпохи, сделать для себя важное открытие, что школа, в которой они учатся, расположена на легендарной земле», — говорится на сайте учреждения.

Добавим, что в годы Великой Отечественной войны на территории, где сейчас находится микрорайон Жулебино, был аэродром, на котором базировался 108-й штурмовой авиационный полк. Ученики, родители и сотрудники школы совместно с ветеранами ВОВ провели большую работу по увековечению памяти Героев полка, открыв данный музей. (вт)