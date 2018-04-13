День открытых дверей пройдет в школе №1239

В образовательном учреждении №1239 пройдет День открытых дверей для родителей первоклассников и будущих учеников 17 апреля.

— В первой части ознакомительного мероприятия мы покажем фильм о школе. Затем состоится приветствие от наших ребят, во время которого зрители увидят три танцевально-музыкальных номера. После этого к родителям обратится директор образовательного учреждения Наталья Симонова , которая расскажет гостям об учебной программе и педагогах. Кроме того, мы проведем экскурсию, покажем залы для занятий спортом и кабинеты, — поделилась сотрудница школы Тамара Бусарова.

Она добавила, что в рамках мероприятия пройдут презентационные уроки по английскому языку и развитию речи. В заключение все желающие смогут обратиться за консультацией к педагогам школы.