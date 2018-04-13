Тренировочную эвакуацию провели в школе на Ленинградке

В школе №1250 на Ленинградском шоссе на минувшей неделе состоялась тренировка по эвакуации людей из здания. Об этом сообщил представитель школы.

— Учебная тревога проводилась в школе и дошкольном отделении в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся, сотрудников, посетителей, закрепления навыков быстрой эвакуации людей, — уточнили в образовательном учреждении.

Тренировка проходила в соответствии с планами эвакуации при пожаре и инструкцией, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, с задействованием речевой системы оповещения. (ео)