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Тренировочную эвакуацию провели в школе на Ленинградке
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Тренировочную эвакуацию провели в школе на Ленинградке 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В школе №1250 на Ленинградском шоссе на минувшей неделе состоялась тренировка по эвакуации людей из здания. Об этом сообщил представитель школы.
— Учебная тревога проводилась в школе и дошкольном отделении в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся, сотрудников, посетителей, закрепления навыков быстрой эвакуации людей, — уточнили в образовательном учреждении.
Тренировка проходила в соответствии с планами эвакуации при пожаре и инструкцией, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, с задействованием речевой системы оповещения. (ео)
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