На сайте школы №281 стартовало повторное голосование по выбору режима обучения

На официальном сайте государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа № 281» стартовало повторное голосование по выбору режима обучения в 2018–2019 учебном году, сообщает сайт школы.

«Решение о повторном голосовании по выбору режима обучения в следующем учебном году было принято на основании распоряжении Департамента образования города Москвы . Родители могут ознакомиться с предложенными сроками начала и окончания каникул, и проголосовать в электронном виде в период с 16 по 24 апреля», — говорится в сообщении.

Результаты голосования будут вынесены на обсуждение Управляющего совета школы 24 апреля. В голосовании могут принять участие все стороны образовательных корпусов школы № 281. (вт)