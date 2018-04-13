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На сайте школы №281 стартовало повторное голосование по выбору режима обучения
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На сайте школы №281 стартовало повторное голосование по выбору режима обучения 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
На официальном сайте государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа № 281» стартовало повторное голосование по выбору режима обучения в 2018–2019 учебном году, сообщает сайт школы.
«Решение о повторном голосовании по выбору режима обучения в следующем учебном году было принято на основании распоряжении Департамента образования города Москвы. Родители могут ознакомиться с предложенными сроками начала и окончания каникул, и проголосовать в электронном виде в период с 16 по 24 апреля», — говорится в сообщении.
Результаты голосования будут вынесены на обсуждение Управляющего совета школы 24 апреля. В голосовании могут принять участие все стороны образовательных корпусов школы № 281. (вт)
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