В одной из школ Некрасовки провели учебную эвакуацию

В школе № 2053 прошли учебные тренировки по эвакуации учащихся и сотрудников. Цель — отработка практических навыков и действий учащихся и сотрудников школы в случае объявления чрезвычайной ситуации (пожара).

«Эвакуация состояла из следующих этапов: сообщение по громкоговорящей связи о начале эвакуации, открытие запасных выходов, непосредственно эвакуация детей и сотрудников из здания школы, согласно плана эвакуации, расположенных возле каждого из выходов на 1–4 этажах», — говорится на сайте школы.

Анализ результатов тренировки показал, что эвакуация прошла в установленное время. (вт)