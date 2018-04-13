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В одной из школ Некрасовки провели учебную эвакуацию
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В одной из школ Некрасовки провели учебную эвакуацию 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В школе № 2053 прошли учебные тренировки по эвакуации учащихся и сотрудников. Цель — отработка практических навыков и действий учащихся и сотрудников школы в случае объявления чрезвычайной ситуации (пожара).
«Эвакуация состояла из следующих этапов: сообщение по громкоговорящей связи о начале эвакуации, открытие запасных выходов, непосредственно эвакуация детей и сотрудников из здания школы, согласно плана эвакуации, расположенных возле каждого из выходов на 1–4 этажах», — говорится на сайте школы.
Анализ результатов тренировки показал, что эвакуация прошла в установленное время. (вт)
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