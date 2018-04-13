Ещё
В Пскове начались занятия «Школы общественно-политического лидера»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Назван самый богатый член кабмина
Назван самый богатый член кабмина

В Пскове начались занятия «Школы общественно-политического лидера» 

Псковская губерния 1 час назад
13 апреля Школа общественно-политического лидера начала свою работу в Пскове при поддержке Администрации Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов. По словам организаторов — руководства Псков ГУ — образовательная программа направлена на получение знаний и практических навыков, необходимых для активной политической деятельности. Среди участников — студенты ПсковГУ, члены Молодежного парламента Псковской области, участники общественных организаций. В ходе занятий участники Школы познакомятся с понятиями «политическое становление России», «избирательное право», «электоральный процесс», «работа со СМИ», «проектная деятельность». Своим опытом в этих областях со слушателями поделятся преподаватели ПсковГУ, общественные деятели и представители региональных средств массовой информации.
Псковская губерния: последние новости
Роспотребнадзор за первую неделю апреля оштрафовал четыре школы Псковской области Суд принял решение заблокировать Telegram в России В кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» остаются живые люди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»371
В России решили избавиться от двух министерств119
Умер юморист Андрей Жмакин66
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны217
Названы доходы Путина и Медведева95
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение