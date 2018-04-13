В Пскове начались занятия «Школы общественно-политического лидера» 

13 апреля Школа общественно-политического лидера начала свою работу в Пскове при поддержке Администрации Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов. По словам организаторов — руководства Псков ГУ — образовательная программа направлена на получение знаний и практических навыков, необходимых для активной политической деятельности. Среди участников — студенты ПсковГУ, члены Молодежного парламента Псковской области, участники общественных организаций. В ходе занятий участники Школы познакомятся с понятиями «политическое становление России», «избирательное право», «электоральный процесс», «работа со СМИ», «проектная деятельность». Своим опытом в этих областях со слушателями поделятся преподаватели ПсковГУ, общественные деятели и представители региональных средств массовой информации.