Частью проекта «Здоровая столица» стала школа №2114 

«Здоровая столица» — так называется лекторий по профилактике неинфекционных заболеваний. К этому профилактическому проекту школа №2114 присоединилась 10 апреля.
В рамках комплексного проекта «Здоровая столица» в школе №2114 прошло информационно-коммуникационное мероприятие в форме лектория по профилактике неинфекционных заболеваний.
Перед учителями выступили высококвалифицированные врачи профилактических отделений поликлиник. Они познакомили педагогов с информацией о снижении рисков развития неинфекционных заболеваний.
Будем надеяться, что эта информация пригодится и педагогам, и их ученикам.