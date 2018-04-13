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Частью проекта «Здоровая столица» стала школа №2114
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Частью проекта «Здоровая столица» стала школа №2114 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
«Здоровая столица» — так называется лекторий по профилактике неинфекционных заболеваний. К этому профилактическому проекту школа №2114 присоединилась 10 апреля.
В рамках комплексного проекта «Здоровая столица» в школе №2114 прошло информационно-коммуникационное мероприятие в форме лектория по профилактике неинфекционных заболеваний.
Перед учителями выступили высококвалифицированные врачи профилактических отделений поликлиник. Они познакомили педагогов с информацией о снижении рисков развития неинфекционных заболеваний.
Будем надеяться, что эта информация пригодится и педагогам, и их ученикам.
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