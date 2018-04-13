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Завкафедрой Академии СКР осуждена за поддельные дипломы кандидата и доктора юрнаук
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Завкафедрой Академии СКР осуждена за поддельные дипломы кандидата и доктора юрнаук 

Legal.Report 2 часа назад
Фото: Legal.Report
В Москве вынесен приговор преподавателю вуза СКР, выдававшей себя с помощью поддельных дипломов за доктора юридических наук. Мировой судья судебного участка №77 района Сокол Москвы признал 40-летнюю Людмилу Симанович, бывшую заведующую каферой юридического института Московской академии Следственного комитета РФ, виновной по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложных документов).
Как следует из материалов дела, в октябре 2016 года Симанович приобрела у неустановленного лица заведомо подложные дипломы кандидата и доктора юридических наук, аттестаты доцента и профессора по специальности «юриспруденция». В том же месяце, представив эти документы об образовании, женщина трудоустроилась в юридический институт Московской академии СКР на должность профессора кафедры гражданско-правовых дисциплин, а впоследствии была назначена заведующей той же кафедрой. После того, как выяснилось, что дипломы и аттестаты поддельные, женщина была уволена из вуза.
Дело в отношении Симанович слушалось в особом порядке судопроизводства, поскольку женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд приговорил лже-профессора к штрафу в 30 000 руб.
На сайте Московского областного гуманитарного института, где Симанович также заведует гражданско-правовой кафедрой факультета юриспруденция, она представлена как кандидат юридических наук, доцент, член Ассоциации юристов России и член Российской академии юридических наук. Сообщается, что женщина написала более 80 научных статей, опубликованных в журналах «Правовые вопросы недвижимости», «Социальное и пенсионное право», «Бюллетень нотариальной практики», «Юрист» и др., является автором монографий «Интеллектуальная собственность в России: проблемы использования и правовой защиты» и «Актуальные проблемы реализации собственниками помещений в многоквартирных домах права на управление общим имуществом», учебных пособий по римскому, трудовому, гражданскому и гражданско-процессуальному праву, последнее из которых издано в 2009 году. В 2010 году под ее авторством вышел «Кодекс этики преподавателя». Как отмечается, круг научных интересов Симанович включает институт интеллектуальной собственности, наследственного права и договорного права. Преподавательскую деятельность женщина начала в 2002 году, читает лекции в нескольких вузах: МОГИ, МГИУ, МЮИ, МФЮА.
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