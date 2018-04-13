Завкафедрой Академии СКР осуждена за поддельные дипломы кандидата и доктора юрнаук

Москве вынесен приговор преподавателю вуза СКР, выдававшей себя с помощью поддельных дипломов за доктора юридических наук. Мировой судья судебного участка №77 района Сокол Москвы признал 40-летнюю Людмилу Симанович, бывшую заведующую каферой юридического института Московской академии Следственного комитета РФ, виновной по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложных документов).

Как следует из материалов дела, в октябре 2016 года Симанович приобрела у неустановленного лица заведомо подложные дипломы кандидата и доктора юридических наук, аттестаты доцента и профессора по специальности «юриспруденция». В том же месяце, представив эти документы об образовании, женщина трудоустроилась в юридический институт Московской академии СКР на должность профессора кафедры гражданско-правовых дисциплин, а впоследствии была назначена заведующей той же кафедрой. После того, как выяснилось, что дипломы и аттестаты поддельные, женщина была уволена из вуза.

Дело в отношении Симанович слушалось в особом порядке судопроизводства, поскольку женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд приговорил лже-профессора к штрафу в 30 000 руб.