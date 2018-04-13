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Более 200 человек напишут «Тотальный диктант» в районе Чертаново Северное
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Более 200 человек напишут «Тотальный диктант» в районе Чертаново Северное 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
«Тотальный диктант» пройдет на двух площадках в районе Чертаново Северное в эту субботу, 14 апреля.
Акция по русскому языку состоится уже завтра. Площадками проведения диктанта в районе в этом году стали Московский культурный центр «Северное Чертаново» и школа №1623. На первой в роли спикера выступит телеведущая, диктор, вице-президент Лиги Имиджмейкеров, заслуженная артистка России Лариса Вербицкая.
В образовательном учреждении №1623 диктатором должен был стать писатель, публицист и киносценарист Александр Аннин, но вместо него текст прочитает кандидат педагогических наук, доцент Департамента иностранных языков НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»), автор учебников по немецкому языку издательства «Просвещение» Мария Лытаева. Об этом нашему изданию сообщила заместитель директора школы №1623 Лилия Чепрасова. Как отметила Лилия Николаевна, Мария Лытаева была диктатором в учебном заведении и в прошлом году.
На данный момент регистрацию на участие в «Тотальном диктанте» в районных учреждениях прошли более 200 человек. Еще можно успеть стать частью этой масштабной акции. Регистрация доступна по ссылке.
Написать «Тотальный диктант» можно будет по адресам: микрорайон Северное Чертаново, дом 5Г; Варшавское шоссе, дом 126А. Начало в 14:00.
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/13/39867/
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