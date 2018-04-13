В США учитель основал «бойцовский клуб», чтобы подружиться с учениками

Райан Фиш посетил как минимум три боя, в которых принимали участие школьники в возрасте от 14 до 16 лет. Учитель признался, что таким образом стремился найти с подростками общий язык.

"Честно говоря, я просто идиот, хотел ними подружиться. Мне очень жаль, я просто хотел стать ближе к детям. Я думал, они баловались", — сказал Фиш. Ранее он заявил, что «мальчишки есть мальчишки».

По сообщениям полиции, учитель был уволен сразу же, как об инциденте стало известно.

Мужчину арестовали 12 апреля и отпустили под подписку о невыезде. Ему пришлось внести залог в 75 тысяч долларов.