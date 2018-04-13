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Ученики школы №1296 в Восточном Дегунине отметили День космонавтики
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Ученики школы №1296 в Восточном Дегунине отметили День космонавтики 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 16 минут назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В прошедший четверг, 12 апреля, в школе № 1296 отметили День космонавтики. Музыкальный руководитель Ольга Эйман организовала для своих юных воспитанников программу, посвященную первому полету человека в космос. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Ребята пели песни, танцевали, принимали участие в веселых эстафетах, — рассказал представитель администрации. — В процессе праздника дети узнали много интересного о космосе и Юрии Гагарине.
Отметим, что школа № 1296 находится по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 3. (мю)
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