Ученики школы №1296 в Восточном Дегунине отметили День космонавтики

В прошедший четверг, 12 апреля, в школе № 1296 отметили День космонавтики. Музыкальный руководитель Ольга Эйман организовала для своих юных воспитанников программу, посвященную первому полету человека в космос. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Ребята пели песни, танцевали, принимали участие в веселых эстафетах, — рассказал представитель администрации. — В процессе праздника дети узнали много интересного о космосе и Юрии Гагарине

Отметим, что школа № 1296 находится по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 3. (мю)