Воспитательница из Алтуфьева вышла в финал городского конкурса

В финал Московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы-2018» вышла воспитатель Оксана Есина из школы №1370 Алтуфьевского района. Финальное конкурсное испытание «Ток-шоу „Профессиональный разговор“ прошло 11 апреля. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

»Участники обсудили следующие вопросы: будущий выпускник-2030, современные педагогические технологии, целевые ориентиры развития ребенка-дошкольника, развивающая предметно-пространственная среда, создание условий развития ребенка. Воспитатель нашей школы Оксана Есина стала финалисткой заключительного этапа конкурса, а победителем в номинации «Воспитатель года Москвы» решением жюри стала воспитатель ШМК Бибирево Дугина А. А.», — уточняется в сообщении.

Напомним, школа №1370 находится по адресу: Костромская улица, дом 14, корпус 1. (вт)