Эксперты: российское образование должно помочь регионам строить цифровую экономику

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Университеты помогут российским регионам перейти на модель цифровой экономики, а власть и бизнес должны помочь вузам в составлении перечня компетенций для будущих специалистов, при этом очень важно готовить специалистов, способных изменяться вместе с требованием сегодняшнего дня. Такую точку зрения в пятницу высказали эксперты на круглом столе «Развитие кадрового потенциала региона» Красноярского экономического форума.

По мнению ректора Томского государственного университета (ТГУ) Эдуарда Галажинского , который выступил модератором круглого стола, цифровая экономика требует новых компетенций и новых кадров.

"И это должно работать с новыми моделями и с новыми технологиями

Когда мы говорим про большие данные, про машинное обучение, про искусственный интеллект, нужно понять, есть ли эти люди в университетах и эти проекты, на которых будут учиться этим технологиях", — сказал ректор.

В свою очередь заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович подчеркнул, что вопрос о развитии образования в условиях цифровой экономики пока остается открытым, но одно из следствий — быстрая смена профессий.

"Мы пока не до конца отдаем себе отчет, к каким последствиям приведет [развитие цифровой экономики], но мы понимаем, что одно из последствий, которое коснется и работодателей, и высшего образования, в первую очередь: мы вступаем в эпоху, когда на протяжении одного поколения появляются и исчезают профессии. С появлением искусственного интеллекта, роботов, мы до конца не понимаем, как профессии будут видоизменяться", — отметил он.

Большие амбиции

"Мы должны быть более амбициозными: сейчас мы все строим в контексте успеть трансформироваться под изменения, которые происходят в мире, в экономике. Но мы в состоянии готовить [специалистов]. В нашей стране огромное количество изобретений, прорывов… Надо думать не о том, чтобы успевать, а чтобы самим задавать какие-то тренды. Российской науке и образованию это под силу", — сказал Зенькович.

Галажинский заявил, что сегодня наблюдается уход от понятия «профессия» к понятию «трансфессия». Это умение действовать поверх профессиональных границ, меняться вместе с профессией. Но при этом важно не быть поверхностными, необходима глубина. С ректором согласны и специалисты из Национального агентства развития квалификаций.

"Мы уже давно используем в своей терминологии не сколько «профессия», сколько «квалификация» и «компетенция». Вызовы цифровой экономики диктуют нам своевременно зафиксировать те квалификации, которые только начинают появляться и которые потребуют опережающей подготовки", — заявила заместитель директора агентства Алла Факторович.

Региональные центры

На региональном уровне такими задачами должны и могут заниматься опорные вузы. Исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина Аржанова, которая курирует проект создания опорных вузов, подчеркнула, что это проект «не про университеты, а про развитие регионов».

"Когда мы говорим о кадрах для регионов, то опорные вузы — это не только и не столько подготовка кадров для крупнейших предприятий регионов, это понимание кадров в очень широком смысле слова: и подготовка, и переподготовка, и повышение квалификации и так далее. Это огромный пласт работы", — заявила Аржанова.

Эксперты сошлись во мнении, что университеты могут и должны объединить усилия власти и бизнеса для создания экономики, прежде всего цифровой. Это могут быть опорные вузы или работающие на территории национальные исследовательские университеты. «Сложно выработать универсальный подход, это работа над „большой мозаикой“, и она должна быть общей, и вузы, и власти и бизнеса. Инструменты у нас сегодня есть, просто необходимо обмениваться лучшими практиками», — подвел итог дискуссии Зенькович.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.