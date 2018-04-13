Эксперты: российское образование должно помочь регионам строить цифровую экономику 

КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Университеты помогут российским регионам перейти на модель цифровой экономики, а власть и бизнес должны помочь вузам в составлении перечня компетенций для будущих специалистов, при этом очень важно готовить специалистов, способных изменяться вместе с требованием сегодняшнего дня. Такую точку зрения в пятницу высказали эксперты на круглом столе «Развитие кадрового потенциала региона» Красноярского экономического форума.
По мнению ректора Томского государственного университета (ТГУ) Эдуарда Галажинского, который выступил модератором круглого стола, цифровая экономика требует новых компетенций и новых кадров.
"И это должно работать с новыми моделями и с новыми технологиями
Когда мы говорим про большие данные, про машинное обучение, про искусственный интеллект, нужно понять, есть ли эти люди в университетах и эти проекты, на которых будут учиться этим технологиях", — сказал ректор.
В свою очередь заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович подчеркнул, что вопрос о развитии образования в условиях цифровой экономики пока остается открытым, но одно из следствий — быстрая смена профессий.
"Мы пока не до конца отдаем себе отчет, к каким последствиям приведет [развитие цифровой экономики], но мы понимаем, что одно из последствий, которое коснется и работодателей, и высшего образования, в первую очередь: мы вступаем в эпоху, когда на протяжении одного поколения появляются и исчезают профессии. С появлением искусственного интеллекта, роботов, мы до конца не понимаем, как профессии будут видоизменяться", — отметил он.
Большие амбиции
"Мы должны быть более амбициозными: сейчас мы все строим в контексте успеть трансформироваться под изменения, которые происходят в мире, в экономике. Но мы в состоянии готовить [специалистов]. В нашей стране огромное количество изобретений, прорывов… Надо думать не о том, чтобы успевать, а чтобы самим задавать какие-то тренды. Российской науке и образованию это под силу", — сказал Зенькович.
Галажинский заявил, что сегодня наблюдается уход от понятия «профессия» к понятию «трансфессия». Это умение действовать поверх профессиональных границ, меняться вместе с профессией. Но при этом важно не быть поверхностными, необходима глубина. С ректором согласны и специалисты из Национального агентства развития квалификаций.
"Мы уже давно используем в своей терминологии не сколько «профессия», сколько «квалификация» и «компетенция». Вызовы цифровой экономики диктуют нам своевременно зафиксировать те квалификации, которые только начинают появляться и которые потребуют опережающей подготовки", — заявила заместитель директора агентства Алла Факторович.
Региональные центры
На региональном уровне такими задачами должны и могут заниматься опорные вузы. Исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина Аржанова, которая курирует проект создания опорных вузов, подчеркнула, что это проект «не про университеты, а про развитие регионов».
"Когда мы говорим о кадрах для регионов, то опорные вузы — это не только и не столько подготовка кадров для крупнейших предприятий регионов, это понимание кадров в очень широком смысле слова: и подготовка, и переподготовка, и повышение квалификации и так далее. Это огромный пласт работы", — заявила Аржанова.
Эксперты сошлись во мнении, что университеты могут и должны объединить усилия власти и бизнеса для создания экономики, прежде всего цифровой. Это могут быть опорные вузы или работающие на территории национальные исследовательские университеты. «Сложно выработать универсальный подход, это работа над „большой мозаикой“, и она должна быть общей, и вузы, и власти и бизнеса. Инструменты у нас сегодня есть, просто необходимо обмениваться лучшими практиками», — подвел итог дискуссии Зенькович.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.