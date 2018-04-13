Специалисты Сбербанка рассказали нижегородским школьникам про искусственный интеллект

В рамках всероссийского образовательного проекта «Академия искусственного интеллекта» на площадке ННГУ им. Лобачевского состоялся открытый урок для учащихся 10-11 классов Нижегородского физико-математического лицея N40. С лекцией перед школьниками выступил Павел Миронычев, директор ОСЦ «Нижний Новгород».

Будущие ИТ-специалисты, физики и аналитики познакомились с этапами развития и современными возможностями искусственного интеллекта, обсудили перспективные профессии будущего.

«Наша цель — радикально увеличить количество российских школьников, имеющих представление о технологиях искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения, анализа больших данных, а также самостоятельно изучающих доступные инструменты ИИ. Все материалы к урокам по искусственному интеллекту и машинному обучению доступны для преподавателей школ (ai-academy.ru). Мы рассчитываем, что со следующего учебного года «Академия ИИ» продолжит набирать обороты» — отметил Павел Миронычев.