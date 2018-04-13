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В школе на Михалковской юных москвичей познакомили с основами 3D-моделирования
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В школе на Михалковской юных москвичей познакомили с основами 3D-моделирования 

Управа района Коптево города Москвы 38 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
На базе школы №1223 на Михалковской состоялись городские мастер-классы в рамках проекта «Школа новых технологий». Подробностями поделился представитель администрации школы.
— Учителем информатики Андреем Александровичем Ходариным было проведено три мастер-класса для воспитанников столичных школ. Занятия были посвящены темам: «3D-моделирование», «Программирование игр» и «Интернет-сёрфинг», — уточнил сотрудник образовательного учреждения.
Все мероприятия были проведены в течение каникулярной недели. (ео)
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