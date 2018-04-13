Школьники из Кузьминок стали призерами фотоконкурса «Германия, Швейцария, Австрия глазами детей»

Швейцария, В Российско-Немецком Доме состоялось награждение победителей VII Международного фотоконкурса « Германия Австрия глазами детей». Ученики школы № 1208 района Кузьминки заняли призовые места: Яна А. из 6 «А» — первое место, Дарья Г. из 6 «Б» — третье место.

«Ребята достойно представили школу, сделав доклад на немецком языке, где, когда были сделаны фотографии, что изображено на них», — говорится на сайте учреждения.