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Школьники из Кузьминок стали призерами фотоконкурса «Германия, Швейцария, Австрия глазами детей»
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Школьники из Кузьминок стали призерами фотоконкурса «Германия, Швейцария, Австрия глазами детей» 

Управа района Кузьминки 39 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
В Российско-Немецком Доме состоялось награждение победителей VII Международного фотоконкурса «Германия, Швейцария, Австрия глазами детей». Ученики школы № 1208 района Кузьминки заняли призовые места: Яна А. из 6 «А» — первое место, Дарья Г. из 6 «Б» — третье место.
«Ребята достойно представили школу, сделав доклад на немецком языке, где, когда были сделаны фотографии, что изображено на них», — говорится на сайте учреждения.
Компетентное жюри, в состав которого входили носители немецкого языка — представители Гете-Института, Немецкой школы при Посольстве в Москве, Российско-Немецкого Дома и методисты по немецкому языку из издательства «Просвещение» достойно оценили языковые знания ребят, присудив им высшие награды. (вт)
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