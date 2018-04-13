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Школьники из Коптева готовятся к соревнованиям по безопасности
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Школьники из Коптева готовятся к соревнованиям по безопасности 

Управа района Коптево города Москвы 38 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Специалисты Управления по Северному округу Департамента ГОЧСиПБ и ГУ МЧС России по г. Москве организовали тренировочные занятия для команд, готовящихся к соревнованиям «Школа безопасности». Одними из участников спецподготовки стали ученики школы №185, расположенной на Михалковской.
— Спасатели Россоюзспаса рассказали девчонкам и мальчишкам об оказании первой помощи при кровотечениях, обмороках, отравлении. Теоретические знания ребята отработали на практике под руководством опытных наставников. На тренажере юные спасатели выполнили действия, которые в сложной ситуации могут сохранить жизнь пострадавшему, — уточнил представитель организаторов.
По словам организаторов, активно проявила себя команда школы №185 в преодолении тренажера «Труба». В боевках с фонариками ребята выполнили упражнения, которые являются неотъемлемой частью подготовки настоящих спасателей. (ео)
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