Школьники из Коптева готовятся к соревнованиям по безопасности

Специалисты Управления по Северному округу Департамента ГОЧСиПБ и ГУ МЧС России по г. Москве организовали тренировочные занятия для команд, готовящихся к соревнованиям «Школа безопасности». Одними из участников спецподготовки стали ученики школы №185, расположенной на Михалковской.

— Спасатели Россоюзспаса рассказали девчонкам и мальчишкам об оказании первой помощи при кровотечениях, обмороках, отравлении. Теоретические знания ребята отработали на практике под руководством опытных наставников. На тренажере юные спасатели выполнили действия, которые в сложной ситуации могут сохранить жизнь пострадавшему, — уточнил представитель организаторов.

По словам организаторов, активно проявила себя команда школы №185 в преодолении тренажера «Труба». В боевках с фонариками ребята выполнили упражнения, которые являются неотъемлемой частью подготовки настоящих спасателей. (ео)